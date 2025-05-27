中国・福建省の対EU貿易額、1～4月は過去最高更新
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【5月27日 Xinhua News】中国福建省アモイ税関がこのほど発表した1～4月の同省の対欧州連合（EU）貿易額は前年同期比4・5％増の805億5千万元（1元＝約20円）で、過去最高を更新した。うち輸出は5・1％増の679億4千万元、輸入は1・1％増の126億1千万元だった。
貿易パートナー上位3カ国との貿易額はドイツが318億9千万元、オランダが77億2千万元、スペインが60億元で、対EU貿易全体の56・6％を占めた。キプロスは2・3倍、フィンランドは84・5％増、ハンガリーは65・2％増で、伸び率上位3カ国となった。
民間企業の対EU貿易額は8・9％増の557億3千万元、全体に占める割合は2・8ポイント上昇の69・2％。外資企業は177億7千万元、国有企業は70億元だった。
輸出品目別では、機械・電気機器が10・3％増の424億4千万元、農産物が80・8％増の20億2千万元。うちリチウム電池は17・5％増、電気自動車（EV）は2・6倍、コンピューター統合生産技術・製品は75・5％増で、高めの伸びとなった。
輸入品目別では、紙パルプが83・1％増の14億2千万元、航空機部品が81・7％増の8億7千万元、銅鉱石が6・2倍の4億3千万元だった。(c)Xinhua News/AFPBB News