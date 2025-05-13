【5月13日 CGTN Japanese】中国税関総署の9日の発表によれば、4月の中国の物品貿易総額は前年同期比5.6%増の3兆8400億元（約76兆円）で、うち輸出は同9.3%増の2兆2700億元（約44兆円）でした。

データによると、1～4月の中国の物品貿易総額は前年同期比2.4%増の14兆1400億元（約281兆円）で、うち輸出は同7.5%増で、輸入は同4.2%減でした。

貿易相手の地域別で見ると、1～4月、東南アジア諸国連合（ASEAN）が中国にとって第1位の貿易相手であり、貿易総額は前年同期比9.2%増の2兆3800億元（約46兆円）でした。欧州連合（EU）は第2位で、貿易総額は同1.1%増の1兆7800億元（約35兆円）でした。第3位の貿易相手は米国で、貿易総額は同2.1%減の1兆4400億元（約28兆円）でした。

また1～4月、中国と「一帯一路」共同建設国の貿易総額は前年同期比3.9%増の7兆2500億元（約145兆円）に達し、うち輸出は同9.6%増の4兆1500億元（約83兆円）で、輸入は同2.8%減の3兆1000億元（約62兆円）でした。

一方、製品別では、1～4月の中国からの自動データ処理装置とその部品の輸出額は前年同期比5.6%増の4587億元（約9兆2000億円）で、集積回路の輸出額は同14.7%増の4052億元（約8兆1300億円）、自動車の輸出額は同4％増の2650億元（約5兆3100億円）でした。(c)CGTN Japanese/AFPBB News