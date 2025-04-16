【4月16日 Xinhua News】中国車載電池大手の寧徳時代新能源科技（CATL）が14日に発表した2025年第1四半期（1～3月）決算は、売上高が前年同期比6・2％増の847億元（1元＝約20円）、純利益が32・9％増の139億6千万元となり、伸び率は売上高を大きく上回った。非経常項目を除く純利益は27・9％増の118億2900万元で、コア業務の収益力の高さを示した。1株当たり収益は33・1％増の3・18元となった。

営業活動によるキャッシュフローの純額は15・9％増の328億6800万元で好調だった。3月末時点の現金および現金同等物の残高は2863億元だった。

自動車業界団体、中国汽車工業協会によると、中国の1～3月の新エネルギー車（NEV）生産台数は前年同期比50・4％増の318万2千台、販売台数は47・1％増の307万5千台で好スタートを切り、産業チェーンに力強い原動力を与えた。

同社製車載電池の世界シェアは1～3月も着実に拡大した。韓国の調査会社SNEリサーチの統計によると、同社は17～24年、8年連続で車載電池搭載量の世界首位を守り、25年1～2月の世界シェアは38・0％になった。うち欧州市場のシェアは8・0ポイント上昇の43・0％となった。

業界アナリストは、同社が今年に入ってから、生産能力がフル稼働し、生産・販売とも旺盛だとし、今後も高めの伸びを維持するとの見通しを示した。(c)Xinhua News/AFPBB News