【2月2日 AFP】ドナルド・トランプ大統領は1日、米国の主要な貿易相手国であるカナダ、メキシコ、中国に対して広範な関税を課すと発表した。ホワイトハウスは、不法移民と違法薬物の流入が「異常な脅威」をもたらしていることを理由に挙げた。

カナダとメキシコからの輸入品には25%の関税を課す。カナダ産原油への関税は10%に抑えられる。

ホワイトハウスによると、すでにさまざまな関税が適用されている中国からの輸入品には、10%の関税が上乗せされる。新関税は4日から適用される。

トランプ氏は関税を課すに当たり、国際緊急経済権限法を発動した。ホワイトハウスは「不法移民や致死性のフェンタニルを含む薬物がもたらす異常な脅威が、国家の緊急事態につながっている」と説明。3か国に「不法移民の阻止と有毒なフェンタニルやその他の薬物が米国に流入するのを止めるという約束を守らせる」ことが関税導入の目的だと述べた。(c)AFP/Aurelia END with Beiyi SEOW in Washington and Michel COMTE in Ottawa