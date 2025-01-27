【1月27日 CGTN Japanese】北京市政府は、外国人向けモビリティサービスを最適化するため、北京市英語地図を作成しました。市の地理情報公共サービスプラットフォームで22日から1カ月間試験運用し、各方面からのフィードバックに基づいて修正・改善した上で正式に運用します。 北京英語地図には電子版と紙版があります。

電子版は、行政区画、自然地物、交通運輸、管理機構、国際組織、教育文化、医療衛生、スポーツレジャー、宿泊施設、商業施設などのカテゴリーをカバーし、注記数は計3万余りに上ります。外国人が使いやすくするため、外国人の英語地図に対する高頻度のニーズを整理・抽出し、外国為替指定銀行支店、SIMカード手続き、交通カード手続き、証明書手続き、車の運転サービス、観光地サービスの6カテゴリーの特別テーマ図を追加しました。特別テーマ注記数は4000余りに上ります。外国人の北京での旅行、仕事、生活に便利な検索・位置情報サービスを提供します。

紙版は、外国人がよく訪れる空港、鉄道駅、観光スポットが集中するエリアをカバーし、世界遺産の「北京中軸線」など市の歴史や文化に関する情報を目立つように掲載しています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News