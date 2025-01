【1月17日 AFP】カナダで「Canada is not for sale(カナダは非売品)」というフレーズの入った帽子が販売され、わずか数日間でヒット商品となっている。

米国のドナルド・トランプ次期大統領は、カナダが米国の「51番目の州」になることは素晴らしいアイデアだと主張。これに対して首都オタワにある企業の社長は、トランプ氏がよくかぶっている「Make America Great Again(アメリカを再び偉大に)」のフレーズが入った帽子にヒントを得て、この「Canada is not for sale」の帽子を作り、販売した。

製造販売したリアム・ムーニー社長は「『カナダは非売品』というシンプルなメッセージ。国家を買収して無理やり併合しようとする考え方自体、本当に馬鹿げている。私たちはこの国に誇りを持ち、愛しているし、国民は一生懸命働いているのに、あのように侮辱された。今こそ、カナダは売り物ではないと強く主張する時が来た」と話した。

ヒット商品となった帽子について、市民の多くはトランプ氏の発言に対して国民が結束を強めていると話す。ある女性は「優しく丁寧な言い方で『近寄らないで』と言っている。極めてカナダ的な言い方だ」と話した。

カナダ国内でヒットしたこの帽子は、米国を含め海外向けにも出荷を開始したという。

映像は16日撮影。(c)AFP