中国ソフトウエア業の売上高、1～9月は10・8％増
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【10月31日 Xinhua News】中国工業情報化部は30日、ソフトウエア・情報技術サービス業が1～9月に好調だったと明らかにした。売上高は前年同期比10・8％増の9兆8281億元（1元＝約22円）で、利益総額は11・2％増の1兆1621億元となった。
ソフトウエア製品の売上高は8・0％増の2兆2213億元で、産業全体の22・6％を占めた。うち産業用ソフトウエアは8・8％増の2104億元、基本ソフトウエアは9・6％増の1377億元だった。
情報技術サービスの売上高は11・9％増の6兆6164億元で67・3％を占めた。うちクラウドコンピューティングとビッグデータサービスは合わせて10・6％増の9979億元で、情報技術サービス全体の15・1％を占めた。集積回路（IC）設計は13・1％増の2660億元、電子商取引（EC）プラットフォーム技術サービスは8・3％増の8814億元。情報セキュリティー製品・サービスは6・7％増の1502億元、組み込みシステム・ソフトウエアは10・5％増の8403億元となった。
ソフトウエアの輸出額は4・2％増の410億3千万ドル（1ドル＝約153円）だった。(c)Xinhua News/AFPBB News