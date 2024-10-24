ラグビー日本代表がNZ戦メンバー発表 姫野が復帰
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【10月24日 AFP】ラグビー日本代表は24日、26日に横浜で行われるニュージーランドとのテストマッチに向けた登録メンバーを発表し、けがから復帰した姫野和樹（Kazuki Himeno）が昨年のW杯フランス大会（Rugby World Cup 2023）以来となる先発に名を連ねた。
キャプテンは34歳のSO立川理道（Harumichi Tatekawa）が務める。リザーブには、0キャップのオペティ・ヘル（Opeti Helu）と松永拓朗（Takuro Matsunaga）も入った。
日本にとっては、フィジーに敗れた先月のパシフィック・ネーションズカップ（World Rugby Pacific Nations Cup 2024）決勝以来の試合となる。ニュージーランドとは直近で2年前に対戦し、そのときは31-38で敗れている。
日本はニュージーランド戦の後に欧州へ遠征し、フランス、ウルグアイ、イングランドと対戦する。
日本の登録メンバーは以下の通り
■先発（1‐15）：岡部崇人（Takato Okabe）、坂手淳史（Atsushi Sakate）、竹内柊平（Shuhei Takeuchi）、サナイラ・ワクァ（Sanaila Waqa）、ワーナー・ディアンズ（Warner Dearns）、アマト・ファカタヴァ（Amato Fakatava）、姫野和樹、ファウルア・マキシ（Faulua Makisi）、藤原忍（Shinobu Fujiwara）、立川理道、マロ・ツイタマ（Malo Tuitama）、ニコラス・マクラカン（Nicholas McCurran）、ディラン・ライリー（Dylan Riley）、ジョネ・ナイカブラ（Jone Naikabula）、矢崎由高（Yoshitaka Yazaki）
■リザーブ（16‐23）：原田衛（Mamoru Harada）、茂原隆由（Takayoshi Mohara）、オペティ・ヘル、エピネリ・ウルイヴァイティ（Epineri Uluiviti）、下川甲嗣（Kanji Shimokawa）、小山大輝（Taiki Koyama）、長田智希（Tomoki Osada）、松永拓朗
(c)AFP