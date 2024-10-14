チェプンゲティッチが女子マラソン世界新 2時間9分56秒
発信地：シカゴ/米国
このニュースをシェア
【10月14日 AFP】シカゴ・マラソン（Bank of America Chicago Marathon 2024）は13日、米イリノイ州シカゴで行われ、女子の部でルース・チェプンゲティッチ（Ruth Chepngetich、ケニア）が2時間9分56秒の世界新記録を樹立した。
チェプンゲティッチは、昨年のベルリン・マラソン（2023 Berlin Marathon）でティギスト・アセファ（Tigist Assefa、エチオピア）が記録した2時間11分53秒を約2分更新し、3度目の大会優勝を飾った。
2019年の第17回世界陸上ドーハ大会（17th IAAF World Championships in Athletics Doha）を制しているチェプンゲティッチは「最高の気分。自分を誇りに思う。夢がかなった」「世界記録を思い描いてたくさん戦ってきて、それを達成できた」と述べた。
またチェプンゲティッチは、昨年のシカゴ・マラソンで男子の世界記録を樹立した後、今年2月に交通事故で亡くなったケルビン・キプタム（Kelvin Kiptum、ケニア）選手に21年大会、22年大会制覇に次ぐ今回の優勝をささげた。大会のスタート前には、ランナーたちがキプタム選手への黙とうをささげた。
一方、男子の部では自己ベストの2時間2分43秒を記録したジョン・コリル（John Korir、ケニア）が、自身初のマラソン優勝を果たした。(c)AFP