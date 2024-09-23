大谷がサヨナラ呼ぶ一発で「53-55」 今永15勝目、ダル2000K
発信地：ロサンゼルス/米国
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【9月23日 AFPBB News】米大リーグ（MLB）は22日、各地で試合が行われ、ロサンゼルス・ドジャース（Los Angeles Dodgers）の大谷翔平（Shohei Ohtani）はコロラド・ロッキーズ（Colorado Rockies）戦に1番・指名打者（DH）で先発出場し、9回に同点の53号ソロ本塁打を放つなど5打数4安打1打点と活躍した。2盗塁も決め、シーズン「53本塁打、55盗塁」に伸ばした。
ドジャースは大谷の本塁打で追いついた後、続くムーキー・ベッツ（Mookie Betts）にも一発が飛び出し、6-5でサヨナラ勝ちを収めた。ドジャース先発の山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）は3回5安打4失点だった。
シカゴ・カブス（Chicago Cubs）の今永昇太（Shota Imanaga）はワシントン・ナショナルズ（Washington Nationals）戦に先発登板し、7回を投げて6安打無失点、4奪三振の好投で15勝目（3敗）を挙げた。チームは5-0で勝利。カブスの鈴木誠也（Seiya Suzuki）も3番・DHで先発し、4打数1安打1打点で勝利に貢献した。
サンディエゴ・パドレス（San Diego Padres）のダルビッシュ有（Yu Darvish）はシカゴ・ホワイトソックス（Chicago White Sox）戦に先発登板し、6回3分の1を投げて2本塁打を含む3安打2失点、9奪三振で勝ち負けは付かなかったが、MLB通算2000奪三振を達成した。パドレスは4-2で逆転勝ちした。(c)AFPBB News