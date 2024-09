【9月20日 AFP】米大統領選の民主党候補カマラ・ハリス(Kamala Harris)副大統領が19日に開催した選挙集会に、国民的司会者オプラ・ウィンフリー(Oprah Winfrey)氏やハリウッドスターらの豪華な面々が登場した。

ハリス氏はこの日、激戦州7州の一つミシガン州で「ユナイト・フォー・アメリカ(Unite for America、アメリカのための団結)」と題する集会を開催。

ウィンフリー氏が質問するトークショー形式のステージで、中絶から経済、移民、銃規制に至るまで大統領選の争点となる政策について語った。

8月にシカゴで開催された民主党全国大会でも登壇したウィンフリー氏は、今回もハリス氏を紹介する際に「希望と喜びが湧き上がる」と力を込めた。

また米映画界のスター俳優たち、ジェニファー・ロペス(Jennifer Lopez)さん、メリル・ストリープ(Meryl Streep)さん、ジュリア・ロバーツ(Julia Roberts)さん、クリス・ロック(Chris Rock)さん、ベン・スティラー(Ben Stiller)さんらもリモートで参加。集会はライブ配信された。

集会にはまた、ハリス氏を支持する人気歌手、テイラー・スウィフト(Taylor Swift)さんのファンが結成した「スウィフティーズ・フォー・ハリス(Swifties for Harris)」などのグループもリモート参加した。(c)AFP/Saul Loeb with Danny Kemp in Washington