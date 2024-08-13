【8月13日 Xinhua News】中国商務部市場運営・消費促進司の徐興鋒（じょ・こうほう）司長はこのほど、国務院新聞（報道）弁公室の記者会見で、同部は今年に入り、政策とイベントを組み合わせた取り組みを続け、一連の「消費促進年」イベントを展開し、明らかな効果をあげていると説明した。1～6月の社会消費財小売総額は前年同期比3・7％増の23兆6千億元（1元＝約21円）に上ったとし、消費市場の主な特徴を次の4文字で表現した。

1文字目は「穏」で、大型消費が安定した。1～6月の乗用車販売台数は前年同期比3・3％増加し、うち新エネルギー乗用車の小売販売台数は33・1％増え、乗用車小売台数全体に占める割合は41・8％となった。限度額（主要事業の年間売上高500万元）以上の小売企業の売上高は家電が3・1％、家具が2・6％それぞれ増加した。

2文字目は「快」で、サービス消費が急速に伸びた。サービスの小売売上高は7・5％増加し、伸び率は商品を4・3ポイント上回った。

3文字目は「活」で、新型消費が活発化した。1～6月のオンライン小売売上高は9・8％増加し、社会消費財小売総額全体の25・3％を占め、うち物販は8・8％増加した。

4文字目は「新」で、消費の新たな原動力とされる農村部の消費が着実に拡大した。農村部の消費財小売売上高は4・5％増の3兆1400億元で、伸び率は都市部を0・9ポイント上回り、農村部住民の1人当たり消費支出は7・6％増加し、伸び率は都市部より1・5ポイント高かった。(c)AFPBB News(c)Xinhua News/AFPBB News