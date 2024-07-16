【7月16日 Xinhua News】中国国家統計局が15日に発表した2024年1～6月の全国住民の1人当たり可処分所得は2万733元（1元＝約22円）だった。前年同期比の伸び率は名目で5・4％、物価変動の影響を除く実質で5・3％となった。

都市住民の1人当たり可処分所得は名目4・6％増（実質4・5％増）の2万7561元、農村住民は6・8％増（同6・6％増）の1万1272元だった。

収入源別に見ると、1人当たりの給与所得が5・8％増の1万1950元と、全体の57・6％を占めた。このほか、事業所得が6・4％増の3235元、財産所得が2・1％増の1780元、移転所得が5・0％増の3768元と、それぞれ全体の15・6％、8・6％、18・2％を占めた。

全国住民の1人当たり名目可処分所得の中央値は5・9％増の1万7358元。うち都市住民の中央値は4・7％増の2万4403元、農村住民は6・9％増の9539元となった。

1人当たり消費支出は1万3601元で、伸び率は6・8％（同6・7％）となった。都市住民は6・1％増（同6・0％増）の1万6780元、農村住民は7・6％増（同7・4％増）の9197元だった。

品目別では、食品・タバコ・酒類が7・8％増の4214元（全体に占める割合は31・0％、以下同）に上った。衣類が8・1％増の826元（6・1％）、住居が1・9％増の3004元（22・1％）、生活用品・サービスが2・2％増の738元（5・4％）、交通・通信が11・6％増の1819元（13・4％）、教育・文化・娯楽が11・2％増の1340元（9・9％）、医療・ヘルスケアが4・2％増の1271元（9・3％）、その他の用品・サービスが13・8％増の389元（2・9％）となった。(c)Xinhua News/AFPBB News