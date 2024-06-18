「世界で最も価値あるブランド」に中国企業11社がランクイン
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【6月18日 東方新報】英国に本社を持つ世界的なマーケティング企業「カンター（Kantar）」が消費者アンケートと企業の財務や業績の総合評価でランク付けした「ブランドZ世界で最も価値あるブランド・ランキング（Kantar BrandZ Most Valuable Global Brands Ranking）」の2024年最新版100ブランドの中に、合計11社の中国企業がランクインした。
世界の10位にランクインした「騰訊（テンセント、Tencent）」は、中国企業の中では最も価値あるブランドとなり、次いで2位「貴州茅台酒集団（Kweichow Moutai Group）」、3位ハイテク大手「阿里巴巴集団（アリババグループ、Alibaba Group）」、4位動画投稿アプリの「抖音（Douyin）/ティックトック（TikTok）」が続いた。
中国ブランドの中の順位は、家電大手「海爾（ハイアール、Haier）」が5位、携帯電話事業「中国移動（チャイナモバイル、China Mobile）」が6位、「中国工商銀行（ICBC）」が7位、通信機器メーカー「華為技術（ファーウェイ、Huawei）」が8位、「中国平安保険（Ping An Insurance）」が9位、電子商取引サイト運営会社「拼多多（Pinduoduo）」が10位、飲料水メーカー「農夫山泉（Nongfu Spring）」が11位だった。
中国ブランド11社のうち、「騰訊」のブランド価値は1352億2000万ドル（約21兆3039億円）、「貴州茅台酒」の855億7000万ドル（約13兆4816億円）、「阿里巴巴集団」の699億5000万ドル（約11兆206億円）、「抖音/ティックトック」の604億ドル（約9兆5160万円）と評価された。
グローバル・トップ100ブランドの総価値は、昨年比20パーセント回復し、8兆3000億ドル（約1307兆6650億円）に達し、世界のトップブランドの今年の回復力が鮮明になっている。(c)東方新報/AFPBB News