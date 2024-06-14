松山は50位発進 清水が34位 全米OP
発信地：パインハースト/米国
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【6月14日 AFP】男子ゴルフの今季メジャー第3戦、全米オープン選手権（2024 US Open Championship）は13日、米ノースカロライナ州パインハースト（Pinehurst）のパインハーストリゾート＆CC（Pinehurst Resort & Country Club、パー70）で開幕し、松山英樹（Hideki Matsuyama）は2オーバー「72」の50位タイで発進した。
清水大成（Taisei Shimizu）が1オーバー「71」の34位タイで日本勢最高位につけた。その他では石川遼（Ryo Ishikawa）と金谷拓実（Takumi Kanaya）が6オーバー「76」の120位タイ、河本力（Riki Kawamoto）が7オーバー「77」の132位タイ、星野陸也（Rikuya Hoshino）が8オーバー「78」の142位タイだった。
パトリック・キャントレー（Patrick Cantlay、米国）とロリー・マキロイ（Rory McIlroy、北アイルランド）が5アンダー「65」で後続と1打差の首位に立っている。(c)AFP