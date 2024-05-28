ガウフがGS通算50勝目 全仏OP2回戦進出
発信地：パリ/フランス
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【5月28日 AFP】全仏オープンテニス（French Open 2024）は27日、女子シングルス1回戦が行われ、大会第3シードのココ・ガウフ（Coco Gauff、米国）は6-1、6-1のわずか52分で予選勝者のジュリア・アブディーワ（Julia Avdeeva）に完勝し、2回戦に進出した。
全米オープン（US Open Tennis Championships 2023）覇者のガウフは、これが四大大会（グランドスラム）通算50勝目となった。2回戦では再び予選勝者のタマラ・ジダンセク（Tamara Zidansek、スロベニア）と対戦する。
その他では、ガウフと同じく全仏オープン元ファイナリストで、ウィンブルドン選手権（The Championships Wimbledon 2023）女王の第5シード、マルケタ・ボンドロウソバ（Marketa Vondrousova、チェコ）がレベカ・マサロワ（Rebeka Masarova、スペイン）に6-1、6-3でストレート勝ちを収めた。
第8シードのオンス・ジャバー（Ons Jabeur、チュニジア）もワイルドカード（主催者推薦）のサーシャ・ヴィッカリー（Sachia Vickery、米国）に6-3、6-2で快勝した。(c)AFP