ポガチャルが個人TTの第7S制覇、総合リード拡大 ジロ・デ・イタリア
発信地：ローマ/イタリア
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【5月11日 AFP】自転車ロードレース、ジロ・デ・イタリア（Giro d’Italia 2024）は10日、第7ステージの個人タイムトライアル（フォリーニョからペルージャ、40.6キロ）が行われ、UTE（UAE TEAM EMIRATES）のタデイ・ポガチャル（Tadej Pogacar、スロベニア）が区間優勝を果たし、首位に立つ総合順位のリードを拡大した。
すでに第2ステージを制しているポガチャルは51分44秒でゴールし、イネオス・グレナディアーズ（Ineos Grenadiers）に所属するタイムトライアルのスペシャリスト、フィリッポ・ガンナ（Filippo Ganna、イタリア）を17秒差の2位に抑えた。
総合順位では後続との差を2分36秒に広げた。今ステージ8位に入ったボーラ・ハンスグローエ（Bora Hansgrohe）のダニエル・マルティネス（Daniel Martinez、コロンビア）が総合2位に浮上した。
イネオスのゲラント・トーマス（Geraint Thomas、英国）は、この日は消耗した様子でポガチャルより2分遅れでゴールし、マルティネスと10秒差の総合3位に後退した。(c)AFP