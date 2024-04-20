【4月20日 AFP】女子テニス、ポルシェ・テニス・グランプリ（Porsche Tennis Grand Prix 2024）は19日、シングルス準々決勝が行われ、前回女王で大会第1シードのイガ・シフィオンテク（Iga Swiatek、ポーランド）は7‐6（7‐2）、6‐3でエマ・ラドゥカヌ（Emma Raducanu、英国）を下し、4強入りを決めた。

大会2連覇中で世界ランク1位のシフィオンテクは、2021年の全米オープン（US Open Tennis Championships 2021）女王のラドゥカヌを約2時間で退け、大会での連勝記録を10に伸ばした。準決勝では第4シードのエレナ・ルバキナ（Elena Rybakina、カザフスタン）と対戦。ルバキナはジャスミン・パオリーニ（Jasmine Paolini、イタリア）を6‐3、5‐7、6‐3で下している。

一方、昨年のウィンブルドン選手権（The Championships Wimbledon 2023）を制した第6シードのマルケタ・ボンドロウソバ（Marketa Vondrousova、チェコ）は、全豪オープンテニス（Australian Open Tennis Tournament 2024）女王のアリーナ・サバレンカ（Aryna Sabalenka）を3‐6、6‐3、7‐5で退けて4強入りを決めた。

ボンドロウソバは2018年の勝利を最後に4連敗を喫していたサバレンカを下し、昨年のウィンブルドン以来となる準決勝進出を決めた。敗れたサバレンカはボンドロウソバの倍となる35本のウイナーを打ち込んだものの、相手の3倍近くとなる48本のアンフォーストエラーを記録し、4年連続の大会決勝進出を逃した。

ボンドロウソバは準決勝でマルタ・コスチューク（Marta Kostyuk、ウクライナ）との対戦が決定。コスチュークは第3シードのココ・ガウフ（Coco Gauff、米国）を3‐6、6‐4、7‐6（8‐6）で下した。(c)AFP