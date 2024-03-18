山口茜は決勝で途中棄権 松山/志田組、渡辺/東野組も準V 全英OP
発信地：バーミンガム/英国
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【3月18日 AFP】バドミントン、全英オープン（YONEX All England Open Badminton Championships 2024）は17日、各種目決勝が行われ、女子シングルスで大会第4シードの山口茜（Akane Yamaguchi）は第5シードのキャロリーナ・マリン（Carolina Marin、スペイン）と対戦し、24-26、1-11となったところで股関節のけがのため棄権した。マリンは9年ぶり自身2度目の全英オープン優勝となった。
女子ダブルスの松山奈未（Nami Matsuyama）/志田千陽（Chiharu Shida）組は19-21、21-11、17-21で韓国の第2シードの白荷娜（Baek Ha-na）/李昭希（Lee So-hee）組に惜敗。混合ダブルスで第2シードの渡辺勇大（Yuta Watanabe）/東野有紗（Arisa Higashino）組も中国の第1シードの鄭思維（Zheng Si Wei）/黄雅瓊（Huang Ya Qiong）組に16-21、11-21で敗れ準優勝となった。(c)AFP