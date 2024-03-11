世界1位シェフラーが5打差快勝 アーノルド・パーマー招待
発信地：マイアミ/米国
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【3月11日 AFP】男子ゴルフ米国ツアー、アーノルド・パーマー招待（Arnold Palmer Invitational 2024）は10日、米フロリダ州オーランド（Orlando）のベイヒルクラブ＆ロッジ（Bay Hill Club & Lodge、パー72）で最終日が行われ、世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー（Scottie Scheffler、米国）が通算15アンダーでおよそ1年ぶりの優勝を飾った。
最終日のシェフラーは、今大会最少タイとなるノーボギーの6アンダー「66」で回り、全米オープン選手権（2023 US Open Championship）王者のウィンダム・クラーク（Wyndham Clark、米国）に5打差、2019年の全英オープン（The 148th Open Championship）覇者シェーン・ローリー（Shane Lowry、アイルランド）に6打差をつけた。
シェフラーにとっては、昨年のザ・プレーヤーズ選手権（The Players Championship 2023）以来約1年ぶりのツアー7勝目。次週にはそのプレーヤーズ選手権で連覇を目指す。アーノルド・パーマー招待優勝は、ここ3年で2回目となった。
松山英樹（Hideki Matsuyama）は通算3アンダーの12位タイだった。(c)AFP