シナー、アルカラスが快勝で4回戦へ BNPパリバOP
このニュースをシェア
【3月11日 AFP】テニス、BNPパリバ・オープン（BNP Paribas Open 2024）は10日、男子シングルス3回戦が行われ、全豪オープン（Australian Open Tennis Tournament 2024）王者のヤニック・シナー（Jannik Sinner、イタリア）と全米オープン（US Open Tennis Championships 2023）覇者のカルロス・アルカラス（Carlos Alcaraz、スペイン）がそろって4回戦に進出した。
大会第3シードのシナーは第25シードのヤン・レナード・シュトルフ（Jan-Lennard Struff、ドイツ）に6-3、6-4、第2シードのアルカラスは第31シードのフェリックス・オジェ・アリアシム（Felix Auger-Aliassime、カナダ）に6-2、6-3でそれぞれ快勝した。
シナーは27本のウイナーを放つなど攻撃的なプレーでシュトルフを下し、優勝した昨年11月の国別対抗戦デビスカップ（Davis Cup 2023）から続く連勝を17に伸ばした。
大会連覇を狙うアルカラスも、オジェ・アリアシムから4度のブレークを奪うなど自ら「ほぼ完璧」と言う内容で、昨年大会の準々決勝の再戦を制した。
一方、第5シードのアンドレイ・ルブレフ（Andrey Rublev）は第32シードのイジー・レヘチカ（Jiri Lehecka、チェコ）に4-6、4-6で敗れた。
第10シードのアレックス・デミノー（Alex De Minaur、オーストラリア）は前週のドバイ・テニス選手権（Dubai Duty Free Tennis Championships 2024）で準優勝した第20シードのアレクサンダー・バブリク（Alexander Bublik、カザフスタン）に7-5、6-0で圧勝。第11シードのステファノス・チチパス（Stefanos Tsitsipas、ギリシャ）は第18シードのフランシス・ティアフォー（Frances Tiafoe、米国）を6-3、6-3で下した。(c)AFP