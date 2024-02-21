川崎がACL敗退 計6ゴールの激戦で山東に敗れ8強ならず
発信地：東京
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【2月21日 AFP】サッカーAFCチャンピオンズリーグ（AFC Champions League 2023-24）は20日、決勝トーナメント1回戦第2戦が行われ、川崎フロンターレ（Kawasaki Frontale）は2-4で山東泰山（Shandong Taishan FC、中国）に敗れ、2戦合計5-6で敗退が決まった。
山東は後半アディショナルタイム7分にジャジソン（Jadson Cristiano Silva de Morais）が劇的なゴールを決め、チームを8強入りに導いた。準々決勝では横浜F・マリノス（Yokohama F Marinos）とバンコク・ユナイテッドFC（Bangkok United FC、タイ）の勝者と対戦する。
また、全北現代モータース（Jeonbuk Hyundai Motors、韓国）は浦項スティーラース（Pohang Steelers、韓国）と1-1で引き分けて2戦合計3-1として勝ち上がりを決め、次戦はヴァンフォーレ甲府（Ventforet Kofu）と蔚山現代（Ulsan Hyundai、韓国）の勝者と対戦する。(c)AFP