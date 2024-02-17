首位インテルが4発快勝 CLアトレティコ戦へ弾み
発信地：ミラノ/イタリア
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【2月17日 AFP】23-24イタリア・セリエAは16日、第25節の試合が行われ、首位インテル（Inter Milan）は4-0でUSサレルニターナ1919（US Salernitana 1919）を下し、2位との勝ち点差を10に広げた。
インテルは17分と19分にマルクス・テュラム（Marcus Thuram）とラウタロ・マルティネス（Lautaro Martinez）が立て続けにゴールを挙げると、40分にダンゼル・ダムフリーズ（Denzel Dumfries）が3点目。終了間際にはマルコ・アルナウトビッチ（Marko Arnautovic）にも得点が生まれ、大勝を飾った。
インテルはこれで年明けから8連勝とし、20日に行われるアトレティコ・マドリード（Atletico de Madrid）との欧州チャンピオンズリーグ（UEFA Champions League 2023-24）決勝トーナメント1回戦第1戦へ向けて弾みをつけた。
消化が1試合多い2位ユベントス（Juventus）は17日に敵地でエラス・ベローナ（Hellas Verona）と対戦する。(c)AFP