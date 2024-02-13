アリババ、23年10～12月期は増収増益
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【2月13日 Xinhua News】中国電子商取引（EC）大手アリババグループが7日に発表した2024年3月期第3四半期（23年10～12月）決算は、売上高が前年同期比5％増の2603億4800万元（1元＝約21円）、非米国会計基準（Non―GAAP）ベースの調整後EBITA（利払い・税引き・一部償却前利益）が2％増の528億4300万元だった。
呉泳銘（エディー・ウー）最高経営責任者（CEO）は「グループの最優先事項は電子商取引（EC）とクラウドコンピューティングという2大中核事業の成長力を再燃させることだ。向こう1年はユーザーのコアエクスペリエンスの改善に力を入れ、通販事業の淘天集団（タオバオ＆Tモールグループ）が成長を取り戻し、市場でのリーダーシップを固めることを支援する。パブリッククラウド製品の開発にリソースを集中させ、国際ビジネス事業の力強い成長を維持していく」と語った。
売上高を事業会社別に見ると、淘宝（タオバオ）や天猫（Tモール）など国内ECサイト事業の淘天集団は2％増の1290億7千万元。人工知能（AI）やクラウドサービス阿里雲（アリクラウド）を手掛ける雲智能集団（CIG）は3％増の280億6600万元だった。ラザダ（Lazada）や全球速売通（アリエクスプレス）など国際ECサイト事業の阿里国際数字商業集団（AIRC）は44％増の285億1600万元。物流事業の菜鳥集団（ツァイニアオ）は24％増の284億7600万元。動画やコンテンツ制作事業の大文娯集団は18％増の50億4千万元。地図サービス「高徳地図」やネット出前サービス「餓了麼」を手掛ける本地生活集団は13％増の151億6千万元となった。(c)Xinhua News/AFPBB News