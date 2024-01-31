中国銀行間市場の取引高、23は前年比19・0％増
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【1月31日 Xinhua News】中国人民銀行（中央銀行）が29日に発表した2023年の銀行間市場の取引高は前年比19・0％増の1817兆2千億元（1元＝約21円）だった。
銀行間債券市場での各種債券発行額は14・8％増の71兆元で、内訳は国債が11兆元、地方債が9兆3千億元、金融債が10兆2千億元、社債が14兆元、資産担保証券（ABS）が3485億2千万元、銀行間預金証書が25兆8千億元だった。
外国と中国香港・マカオ・台湾地区の機関投資家が預託している中国債券の残高は23年末時点で3兆7200億元となり、中国債券預託残高の2・4％を占めた。うち銀行間債券市場での預託残高は3兆6700億元だった。内訳は、国債が2兆2900億元で62・4％を占め、政策性金融債（国家開発銀行、中国輸出入銀行、中国農業発展銀行が発行）が8千億元で21・8％を占めた。
株式市場は、23年末時点の上海総合指数が22年末比114・3ポイント（3・7％）安の2974・9、深圳成分指数が1491・3ポイント（13・5％）安の9524・7だった。両市場の通年の売買代金は5・5％減の212兆2千億元だった。(c)Xinhua News/AFPBB News