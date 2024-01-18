【1月18日 Xinhua News】中国国家統計局が17日発表した2023年の全国住民の1人当たり可処分所得は3万9218元（1元＝約20円）だった。前年比の伸び率は名目で6・3％、物価変動の影響を除いた実質は6・1％となった。

都市住民の1人当たり可処分所得は名目5・1％増（実質4・8％増）の5万1821元、農村住民は7・7％増（同7・6％増）の2万1691元だった。

全国住民の1人当たり名目可処分所得の中央値は5・3％増の3万3036元。中央値は平均値の84・2％だった。うち都市住民の中央値は4・4％増の4万7122元、農村住民は5・7％増の1万8748元で、それぞれ平均値の90・9％、86・4％となった。

収入源別では、1人当たりの給与所得が7・1％増の2万2053元と、全体の56・2％を占めた。事業所得は6・0％増の6542元、財産所得は4・2％増の3362元、移転所得は5・4％増の7261元と、それぞれ全体の16・7％、8・6％、18・5％を占めた。

1人当たり消費支出は9・2％増（同9・0％増）の2万6796元。都市住民は8・6％増（同8・3％増）の3万2994元、農村住民は9・3％増（同9・2％増）の1万8175元だった。

品目別では、食品・タバコ・酒類が6・7％増の7983元（全体に占める割合は29・8％、以下同）に上った。衣類は8・4％増の1479元（5・5％）、住居は3・6％増の6095元（22・7％）、生活用品・サービスは6・6％増の1526元（5・7％）、交通・通信は14・3％増の3652元（13・6％）、教育・文化・娯楽は17・6％増の2904元（10・8％）、医療・ヘルスケアは16・0％増の2460元（9・2％）、その他の用品・サービスは17・1％増の697元（2・6％）となった。(c)Xinhua News/AFPBB News