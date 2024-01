【1月4日 Xinhua News】中国国家電影局はこのほど、全国の元日連休期間(2023年12月30日~24年1月1日)の映画興行収入が15億3300万元(1元=約20円)と、同期として過去最高を記録したと発表した。観客動員数は3660万人、国産映画の興行収入は14億1100万元で全体の92・0%を占めた。

興行収入の上位3作品は国産映画で、恋愛映画「一閃一閃亮星星(英題:Shining For One Thing)」、コメディ映画「年会不能停!(英題:Johnny Keep Walking!)」、クライムアクション映画「金手指(英題:The Goldfinger)」の順だった。(c)Xinhua News/AFPBB News