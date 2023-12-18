アクセルセン、戴らが優勝 バドWTファイナルズ
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【12月18日 AFP】バドミントン、BWFワールドツアーファイナルズ（BWF World Tour Finals 2023）は17日、各種目の決勝が行われ、男子シングルスは東京五輪金メダリストで世界ランキング1位のヴィクター・アクセルセン（Viktor Axelsen、デンマーク）が石宇奇（Shi Yuqi、シー・ユーチ、中国）に21-11、21-12で圧勝し、優勝を果たした。
石を一方的な展開で下したアクセルセンは、今季の全英オープン（YONEX All England Open Badminton Championships 2023）と地元開催の世界選手権（TotalEnergies BWF World Championships 2023）でタイトルを逃したのは「大きな失望」だったとしつつ、そこから立て直せたことに満足していると喜んだ。
女子シングルスは世界ランク4位の戴資穎（Tai Tzu-ying、タイ・ツーイン、台湾）がキャロリーナ・マリン（Carolina Marin、スペイン）に12-21、21-14、21-18で逆転勝ちし、頂点に立った。
男子ダブルスは韓国の姜敏赫（Kang Min-hyuk、カン・ミンヒョク）/徐承宰（Seo Seung-jae、ソ・スンジェ）組、女子ダブルスは中国の陳清晨（Chen Qingchen、チェン・チンチェン）/賈一凡（Jia Yifan、ジア・イーファン）組がそれぞれ制した。混合ダブルスは中国の鄭思維（Zheng Siwei、ツェン・シーウェイ）/黄雅チョン（Huang Yaqiong、ファン・ヤーチョン）組が優勝した。(c)AFP