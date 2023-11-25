ソーングレンが女子SP首位 三原は4位発進 NHK杯
発信地：大阪
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【11月25日 AFP】23-24フィギュアスケートグランプリ（GP）シリーズ第6戦、NHK杯（NHK Trophy 2023）は24日、大阪・門真市で女子シングル・ショートプログラム（SP）が行われ、リンジー・ソーングレン（Lindsay Thorngren、米国）が68.93点で首位発進した。
第2戦のスケートカナダ（Skate Canada International 2023）で5位に入った17歳のソーングレンは、GPシリーズ初優勝を目指す中で今季自己ベストを記録した。
ニナ・ピンザローネ（Nina Pinzarrone、ベルギー）が63.44点で2位、世界選手権（ISU World Figure Skating Championships 2023）で銀メダルを獲得した韓国の李海仁（Lee Hae-in、イ・ヘイン）が62.93点で3位に続いた。
日本勢は三原舞依（Mai Mihara）が62.82点で4位、青木祐奈（Yuna Aoki）が58.28点で8位、樋口新葉（Wakaba Higuchi）が52.18点で11位につけた。(c)AFP