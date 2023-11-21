【11月21日 Xinhua News】中国国家能源（エネルギー）局はこのほど、全国の太陽光発電の設備容量が今年9月末時点で5億2千万キロワットとなり、うち家庭用の分散型太陽光発電が1億500万キロワットに上ったと明らかにした。農村地区の500万世帯を超え、5千億元（1元＝約21円）以上の有効的な投資をけん引した。

家庭用太陽光発電はここ数年、中国で急速に広がり、経済性の向上、ビジネスモデルの刷新、開発規模の記録更新により、大規模で飛躍的な発展を遂げ、電力の安全保障と供給確保、グリーン（環境配慮型）エネルギーへの転換、農民の所得向上と雇用などの面で大きな効果を発揮し、社会・経済に良好な効果をもたらしている。

家庭用分散型太陽光発電の1～9月の新設容量は3297万7千キロワットと、分散型太陽光発電の新設容量の半数を占め、太陽光発電の新設容量の4分の1を超え、2022年通期（2525万キロワット）の1・3倍に上った。

関係機関は、中国農村地区の設置可能な屋上面積が約273億平方メートル、家庭数は8千万世帯超と予測しており、開発の将来性は非常に高いとしている。(c)Xinhua News/AFPBB News