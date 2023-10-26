ワールドラグビー年間最優秀選手候補にエツベス、サベアら
発信地：パリ/フランス
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【10月26日 AFP】ワールドラグビー（World Rugby）は26日、男子15人制の年間最優秀選手候補を発表し、W杯フランス大会（Rugby World Cup 2023）で決勝に進出した南アフリカ代表のエベン・エツベス（Eben Etzebeth）とニュージーランド代表のアーディ・サベア（Ardie Savea）ら4選手が名を連ねた。
その他には、フランス代表のアントワーヌ・デュポン（Antoine Dupont）、アイルランド代表のバンディー・アキ（Bundee Aki）が候補入りした。
2021年はデュポン、昨年はジョシュ・バンダーフリアー（Josh Van der Flier）がそれぞれ受賞を果たしている。
年間最優秀指揮官にはアイルランド代表のアンディ・ファレル（Andy Farrell）ヘッドコーチ（HC）、ニュージーランド代表のイアン・フォスターHC、フィジー代表のサイモン・ライワルイ（Simon Raiwalui）HC、南アフリカ代表のジャック・ニーナベル（Jacques Nienaber）HCの4人が候補入りした。
各賞の発表は29日に仏パリで行われる。(c)AFP