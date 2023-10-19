南ア史上最高の経験値 準決勝の登録メンバー発表 ラグビーW杯
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【10月19日 AFP】ラグビー南アフリカ代表のジャック・ニーナベル（Jacques Nienaber）ヘッドコーチ（HC）は19日、W杯フランス大会（Rugby World Cup 2023）準決勝のイングランド戦に向けた登録メンバー23人を発表した。準々決勝のフランス戦から変更は無く、スプリングボクス（Springboks、南アフリカ代表の愛称）史上最も経験豊富なメンバーとなっている。
チームの総キャップ数は895を誇り、2019年のW杯日本大会（Rugby World Cup 2019）決勝のイングランド戦でも23選手中15選手が出場した（先発は8選手）。スプリングボクスはこの一戦を32‐12で制し、優勝を飾っている。
南アフリカとイングランドの準決勝は、21日にパリ郊外のスタッド・ド・フランス（Stade de France）で行われる。
■先発（1‐15）：スティーブン・キツホフ（Steven Kitshoff）、ボンギ・ムボナンビ（Bongi Mbonambi）、フランス・マルヘルベ（Frans Malherbe）、エベン・エツベス（Eben Etzebeth）、フランコ・モスタート（Franco Mostert）、シヤ・コリシ（Siya Kokisi）、ピーター・ステフ・デュトイ（Pieter-Steph Du Toit）、ドウェイン・フェルミューレン（Duane Vermeulen）、コブス・レイナック（Cobus Reinach）、マニー・リボック（Manie Libbok）、チェスリン・コルビ（Cheslin Kolbe）、ダミアン・デ・アレンデ（Damian de Allende）、ジェシー・クリエル（Jesse Kriel）、カートリー・アレンドセ（Kurt-Lee Arendse）、ダミアン・ウィレムス（Damian Willemse）
■リザーブ（16‐23）：デオン・フーリー（Deon Fourie）、オックス・ヌチェ（Ox Nche）、ヴィンセント・コッホ（Vincent Koch）、RG・スナイマン（RG Snyman）、クワッガ・スミス（Kwagga Smith）、ファフ・デクラーク（Faf de Klerk）、ハンドレ・ポラード（Handre Pollard）、ウィリー・レ・ルー（Willie Le Roux）
(c)AFP