フランス、ポルトガル、ベルギーが本戦一番乗り EURO予選
発信地：パリ/フランス
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【10月14日 AFP】サッカー欧州選手権（UEFA Euro 2024）予選は13日、各地で行われ、フランス、ベルギー、ポルトガルが本大会出場一番乗りを決めた。
グループBのフランスは、キリアン・エムバペ（Kylian Mbappe）の2得点でオランダを2-1で下し、本大会の切符をつかんだ。エムバペはこれでフランス代表通算42ゴールとし、ミシェル・プラティニ（Michel Platini）を抜いて歴代4位となった。
グループJのポルトガルは、クリスティアーノ・ロナウド（Cristiano Ronaldo）の2ゴールでスロバキアに3-2で勝利。開幕から7戦全勝で上位2位以内が確定し、本大会出場権を獲得した。
グループFのベルギーは、ドディ・ルケバキオ（Dodi Lukebakio Ngandoli）の2ゴールとロメルー・ルカク（Romelu Lukaku）の得点でオーストリアに3-2で勝利。3点リードしてから退場者を出し、最後は1点差まで詰め寄られたが逃げ切り、上位2位以上での突破が確定した。(c)AFP