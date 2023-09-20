菊池が初10勝目、前田6勝目 鈴木は19号ソロなど3安打
発信地：ニューヨーク/米国
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【9月20日 AFPBB News】米大リーグ（MLB）は19日、各地で試合が行われ、トロント・ブルージェイズ（Toronto Blue Jays）の菊池雄星（Yusei Kikuchi）はニューヨーク・ヤンキース（New York Yankees）に先発登板し、5回82球を投げて4安打1失点、7奪三振でMLB移籍後初となる10勝目（6敗）を挙げた。ブルージェイズは7-1で快勝した。
ミネソタ・ツインズ（Minnesota Twins）の前田健太（Kenta Maeda）はシンシナティ・レッズ（Cincinnati Reds）戦に先発登板し、5回83球を投げて1安打無失点、8奪三振で6勝目（7敗）を記録した。ツインズは7-0で勝利した。
シカゴ・カブス（Chicago Cubs）の鈴木誠也（Seiya Suzuki）はピッツバーグ・パイレーツ（Pittsburgh Pirates）戦に4番・右翼で先発出場し、3回に19号ソロ本塁打を放つなど4打数3安打1打点だった。カブスは14-1で大勝した。(c)AFPBB News