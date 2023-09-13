2023年版の中国民営企業トップ500ランキング発表
このニュースをシェア
【9月13日 CGTN Japanese】中華全国工商業連合会（全国工商連）は12日、2023年版の中国民営企業トップ500ランキングと「2023中国民営企業500強調査研究分析報告」を発表しました。それによりますと、トップ3は、インターネット通販大手の京東集団（JDドットコム）、世界的なテクノロジー企業の阿里巴巴集団（アリババグループ）、化学繊維・化学材料大手の恒力集団でした。
調査研究分析報告によりますと、2022年の民営企業トップ500ランキング入りのハードルは、年間売上高が275億7800万元（約5515億6000万円）で、前年に比べ12億1100万元（約242億2000万円）高くなりました。うち2022年の年間売上高が1000億元（約2兆円）以上の企業は95社でした。
今年は、全国工商連が一定規模以上の民営企業（主要業務の年間売上高が2000万元以上の工業企業、商品の年間売上高が2000万元以上の卸売企業と年間売上高が500万元以上の小売企業、主要業務の年間売上高が1000万元以上のサービス企業）を対象に調査と研究を行って25回目になります。年間売上高が5億元（約100億円）以上の企業8961社が調査に参加しました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News