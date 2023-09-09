ドイツとセルビアが決勝進出、バスケW杯
発信地：マニラ/フィリピン
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【9月9日 AFP】FIBAバスケットボール・ワールドカップ（FIBA Basketball World Cup 2023）は8日、準決勝の試合が行われ、ドイツとセルビアが10日に行われる決勝の大舞台に到達し、米国とカナダが敗退した。
米国はここまで順当に勝ち進み、中国で行われた4年前の前回大会で7位に終わった屈辱を晴らすかと思われたが、絶好調のドイツの前に111-113で屈した。アンソニー・エドワーズ（Anthony Edwards）がチームハイの23得点、オースティン・リーブス（Austin Reaves）が21得点、ミケル・ブリッジズ（Mikal Bridges）が17得点を記録した。
対するドイツは、スター選手を擁する米国に立ち向かい、チーム史上初めてW杯決勝に進出。終始米国を苦しめたアンドレアス・オブスト（Andreas Obst）がゲームハイの24得点を稼ぎ、フランツ・ワグナー（Franz Wagner）が22得点、ダニエル・タイス（Daniel Theis）が21得点で勝利に大きく貢献した。
セルビアは初めて臨んだW杯準決勝でカナダを相手に試合前半に主導権を握り、95-86で勝利を収めた。ボグダン・ボグダノビッチ（Bogdan Bogdanovic）がまたしても素晴らしいパフォーマンスで23得点、3アシスト、4リバウンドの活躍を見せた。
カナダは大黒柱のシェイ・ギルジアス・アレクサンダー（Shai Gilgeous-Alexander）がリズムに乗り切れず、15得点に終わった。(c)AFP/Andrew MCKIRDY