23‐24シーズン欧州チャンピオンズリーグの組み合わせ決定
このニュースをシェア
【9月1日 AFP】サッカー欧州チャンピオンズリーグ（UEFA Champions League 2023-24）のグループステージ組み合わせ抽選会が31日、モナコで行われた。
グループステージの組み合わせは以下の通り。
■グループA：バイエルン・ミュンヘン（Bayern Munich）、マンチェスター・ユナイテッド（Manchester United）、FCコペンハーゲン（FC Copenhagen）、ガラタサライ（Galatasaray）
■グループB：セビージャFC（Sevilla FC）、アーセナル（Arsenal）、PSVアイントホーフェン（PSV Eindhoven）、ランス（RC Lens）
■グループC：ナポリ（SSC Napoli）、レアル・マドリード（Real Madrid）、SCブラガ（SC Braga）、ウニオン・ベルリン（1. FC Union Berlin）
■グループD：ベンフィカ（Benfica）、インテル（Inter Milan）、レッドブル・ザルツブルク（Red Bull Salzburg）、レアル・ソシエダ（Real Sociedad）
■グループE：フェイエノールト（Feyenoord）、アトレティコ・マドリード（Atletico de Madrid）、ラツィオ（SS Lazio）、セルティック（Celtic）
■グループF：パリ・サンジェルマン（Paris Saint-Germain、PSG）、ボルシア・ドルトムント（Borussia Dortmund）、ACミラン（AC Milan）、ニューカッスル・ユナイテッド（Newcastle United）
■グループG：マンチェスター・シティ（Manchester City）、RBライプツィヒ（RB Leipzig）、レッドスター・ベオグラード（Red Star Belgrade）、BSCヤングボーイズ（BSC Young Boys）
■グループH：FCバルセロナ（FC Barcelona）、FCポルト（FC Porto）、シャフタール・ドネツク（Shakhtar Donetsk）、ロイヤル・アントワープFC（Royal Antwerp FC）
(c)AFP