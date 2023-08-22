ラグビー仏代表、W杯メンバー発表 負傷中のジェロンシュも選出
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【8月22日 AFP】ラグビーW杯フランス大会（Rugby World Cup 2023）に臨むフランス代表メンバー33人が21日に発表され、2月のシックスネーションズ（Six Nations Rugby 2023）で膝に重傷を負ったFLアントニー・ジェロンシュ（Anthony Jelonch）らが選ばれた。
ジェロンシュはシックスネーションズのスコットランド戦で膝の前十字靱帯（じんたい）を断裂し、その試合を最後に代表戦から遠ざかっているが、ファビアン・ガルティエ（Fabien Galthie）ヘッドコーチ（HC）は「まだ万全ではないが、9月中旬までにはベストの状態に戻ると考えている」と選出理由を説明した。
フランスは9月8日にニュージーランドとプールステージ初戦を戦い、その後14日にウルグアイ、21日にナミビア、10月6日にイタリアと対戦する。
フランス大会に臨むフランスのメンバーは以下の通り。
■フォワード
シリル・バイユ（Cyril Baille）
ジャンバティスト・グロ（Jean-Baptiste Gros）
レダ・ワルディ（Reda Wardi）
ウイニ・アトニオ（Uini Atonio）
ドリアン・アルデゲリ（Dorian Aldegheri）
シピリ・ファラテア（Sipili Falatea）
ジュリアン・マルシャン（Julien Marchand）
ペアト・モーヴァカ（Peato Mauvaka）
ピエール・ブルガリ（Pierre Bourgarit）
ティボー・フラマン（Thibaud Flament）
ポール・ウィレムス（Paul Willemse）
ロマン・タオフィフェヌア（Romain Taofifenua）
キャメロン・ウキ（Cameron Woki）
グレゴリー・アルドリット（Gregory Alldritt）
ポール・ブデアン（Paul Boudehent）
フランソワ・クロス（Francois Cros）
セクゥ・マカル（Sekou Macalou）
シャルル・オリヴォン（Charles Ollivon）
アントニー・ジェロンシュ
■バックス
アントワーヌ・デュポン（Antoine Dupont）
マキシム・ルク（Maxime Lucu）
バティスト・クユー（Baptiste Couilloud）
マチュー・ジャリベール（Matthieu Jalibert）
アントワーヌ・アストイ（Antoine Hastoy）
ダミアン・ペノー（Damian Penaud）
ギャバン・ヴィリエ（Gabin Villiere）
ルイ・ビエルビアレイ（Louis Bielle-Biarrey）
ガエル・フィクー（Gael Fickou）
ジョナタン・ダンティ（Jonathan Danty）
アルトゥール・バンサン（Arthur Vincent）
ヨラム・モエファナ（Yoram Moefana）
トマ・ラモス（Thomas Ramos）
メルビン・ジャミネ（Melvyn Jaminet）
(c)AFP