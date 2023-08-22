【8月22日 AFP】ラグビーW杯フランス大会（Rugby World Cup 2023）に臨むフランス代表メンバー33人が21日に発表され、2月のシックスネーションズ（Six Nations Rugby 2023）で膝に重傷を負ったFLアントニー・ジェロンシュ（Anthony Jelonch）らが選ばれた。

　ジェロンシュはシックスネーションズのスコットランド戦で膝の前十字靱帯（じんたい）を断裂し、その試合を最後に代表戦から遠ざかっているが、ファビアン・ガルティエ（Fabien Galthie）ヘッドコーチ（HC）は「まだ万全ではないが、9月中旬までにはベストの状態に戻ると考えている」と選出理由を説明した。

　フランスは9月8日にニュージーランドとプールステージ初戦を戦い、その後14日にウルグアイ、21日にナミビア、10月6日にイタリアと対戦する。

　フランス大会に臨むフランスのメンバーは以下の通り。

■フォワード

シリル・バイユ（Cyril Baille
ジャンバティスト・グロ（Jean-Baptiste Gros
レダ・ワルディ（Reda Wardi
ウイニ・アトニオ（Uini Atonio
ドリアン・アルデゲリ（Dorian Aldegheri
シピリ・ファラテア（Sipili Falatea
ジュリアン・マルシャン（Julien Marchand
ペアト・モーヴァカ（Peato Mauvaka
ピエール・ブルガリ（Pierre Bourgarit
ティボー・フラマン（Thibaud Flament
ポール・ウィレムス（Paul Willemse
ロマン・タオフィフェヌア（Romain Taofifenua
キャメロン・ウキ（Cameron Woki
グレゴリー・アルドリット（Gregory Alldritt
ポール・ブデアン（Paul Boudehent
フランソワ・クロス（Francois Cros
セクゥ・マカル（Sekou Macalou
シャルル・オリヴォン（Charles Ollivon
アントニー・ジェロンシュ

■バックス

アントワーヌ・デュポン（Antoine Dupont
マキシム・ルク（Maxime Lucu
バティスト・クユー（Baptiste Couilloud
マチュー・ジャリベール（Matthieu Jalibert
アントワーヌ・アストイ（Antoine Hastoy
ダミアン・ペノー（Damian Penaud
ギャバン・ヴィリエ（Gabin Villiere
ルイ・ビエルビアレイ（Louis Bielle-Biarrey
ガエル・フィクー（Gael Fickou
ジョナタン・ダンティ（Jonathan Danty
アルトゥール・バンサン（Arthur Vincent
ヨラム・モエファナ（Yoram Moefana
トマ・ラモス（Thomas Ramos
メルビン・ジャミネ（Melvyn Jaminet

(c)AFP