チリッチ、シャポバロフが全米OP欠場 膝のけがで
発信地：ニューヨーク/米国
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【8月17日 AFP】全米オープンテニス（US Open Tennis Championships 2023）の主催者は16日、2014年の男子シングルス王者のマリン・チリッチ（Marin Cilic、クロアチア）と、デニス・シャポバロフ（Denis Shapovalov、カナダ）が欠場すると発表した。両選手ともに膝のけがが理由。
34歳のチリッチは昨年の全仏オープン（French Open 2022）でベスト4に入ったが、今シーズンは2大会にしか出場しておらず、最高3位まで到達した世界ランキングは現在121位に後退している。男子世界ランク22位のシャポバロフも、先月のウィンブルドン選手権（The Championships Wimbledon 2023）を最後に実戦から遠ざかっていた。
両選手の代わりに権順宇（Kwon Soon-woo、韓国）とアッティラ・バラージュ（Attila Balazs、ハンガリー）が本戦入りを果たす。
同日にはワイルドカード（主催者推薦）も発表され、男子はジョン・イズナー（John Isner、米国）、女子は元世界1位のキャロライン・ウォズニアッキ（Caroline Wozniacki、デンマーク）や四大大会（グランドスラム）通算7勝のヴィーナス・ウィリアムス（Venus Williams、米国）らが選出された。(c)AFP