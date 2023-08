【8月16日 CGTN Japanese】中国の映画の公開情報や興行収入データなどを提供するアプリ「灯塔専門版」によりますと、14日正午時点で、2023年の夏休み期間中(6月1日~8月31日)の映画興行収入は170億元(約3400億円、前売り含む)を超える見通しです。『消えた彼女(中国題:消失的她/英題:Lost in the Stars)』、『八角籠中(英題:Never Say Never)』、『封神演義(ほうしんえんぎ)』三部作の第1弾、『孤注一擲(英題:No More Bets)』、中国風アニメ『長安三万里(英題:Chang An)』がランキングの上位5位に入りました。

同アプリのデータによりますと、中国で2018年の夏休み期間中の映画興行収入は173億7700万元(約3476億円)、2019年の同時期の映画興行収入は177億7800万元(約3556億円)でした。今回は2018年、2019年に次いで、夏休み期間中の興行収入が再び170億元(約3400億円)を超えました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News