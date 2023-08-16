【8月16日 CGTN Japanese】中国の映画の公開情報や興行収入データなどを提供するアプリ「灯塔専門版」によりますと、14日正午時点で、2023年の夏休み期間中（6月1日～8月31日）の映画興行収入は170億元（約3400億円、前売り含む）を超える見通しです。『消えた彼女（中国題：消失的她/英題：Lost in the Stars）』、『八角籠中（英題：Never Say Never）』、『封神演義（ほうしんえんぎ）』三部作の第1弾、『孤注一擲（英題：No More Bets）』、中国風アニメ『長安三万里（英題：Chang An）』がランキングの上位5位に入りました。

同アプリのデータによりますと、中国で2018年の夏休み期間中の映画興行収入は173億7700万元（約3476億円）、2019年の同時期の映画興行収入は177億7800万元（約3556億円）でした。今回は2018年、2019年に次いで、夏休み期間中の興行収入が再び170億元（約3400億円）を超えました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News