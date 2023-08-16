中国の固定資産投資、1～7月は3・4％増
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【8月16日 Xinhua News】中国国家統計局が15日発表した今年1～7月の全国固定資産投資（農家除く）は前年同期比3・4％増の28兆5898億元（1元＝約20円）だった。うち、民間固定資産投資は0・5％減の14兆9436億元となった。
産業別の投資額は1次産業が0・9％減の6066億元、2次産業が8・5％増の8兆9385億元、3次産業が1・2％増の19兆446億元だった。
2次産業では工業投資が8・5％増となり、うち採鉱業は2・0％、製造業は5・7％、電力・熱・ガス・水の生産・供給業は25・4％それぞれ増加した。
3次産業ではインフラ投資（電力・熱・ガス・水の生産・供給含まず）が6・8％増となり、うち鉄道輸送業は24・9％増、水利管理業は7・5％増、道路輸送業は2・8％増、公共施設管理業は0・8％増だった。
地域別の投資額は東部地域が5・9％増、中部地域が1・9％減、西部地域が0・3％減、東北地域が1・9％減となった。
企業形態別では、本土企業の投資が3・6％増、香港・マカオ・台湾地区企業が3・2％減、外国企業が3・2％増だった。(c)Xinhua News/AFPBB News