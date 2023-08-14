サムソノワが自己最高タイ12位浮上 最新世界ランキング
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【8月14日 AFP】女子テニスの最新世界ランキングが14日に発表され、ナショナルバンク・オープン（National Bank Open 2023）で準優勝したリュドミラ・サムソノワ（Liudmila Samsonova）が順位を六つ上げ、自己最高に並ぶ12位に浮上した。
決勝でサムソノワを下して優勝したジェシカ・ペグラ（Jessica Pegula、米国）は、イガ・シフィオンテク（Iga Swiatek、ポーランド）とアリーナ・サバレンカ（Aryna Sabalenka）に次ぐ3位で変わらなかった。
最新WTAランキングは以下の通り。
1位：イガ・シフィオンテク/9730ポイント
2位：アリーナ・サバレンカ/8746ポイント
3位：ジェシカ・ペグラ/6030ポイント
4位：エレナ・ルバキナ（Elena Rybakina、カザフスタン）/5755ポイント
5位：オンス・ジャバー（Ons Jabeur、チュニジア）/4746ポイント
6位：キャロリン・ガルシア（Caroline Garcia、フランス）/4685ポイント
7位：ココ・ガウフ（Coco Gauff、米国）/3760ポイント
8位：マリア・サッカリ（Maria Sakkari、ギリシャ）/3510ポイント
9位：ペトラ・クビトバ（Petra Kvitova、チェコ）/3445ポイント
10位：マルケタ・ボンドロウソバ（Marketa Vondrousova、チェコ）/3211ポイント
11位：バルボラ・クレイチコバ（Barbora Krejcikova、チェコ）/2840ポイント
12位：リュドミラ・サムソノワ/2745ポイント
13位：ダリア・カサキナ（Daria Kasatkina）/2735ポイント
14位：ベリンダ・ベンチッチ（Belinda Bencic、スイス）/2605ポイント
15位：マディソン・キーズ（Madison Keys、米国）/2580ポイント
16位：ベロニカ・クデルメトワ（Veronika Kudermetova）/2485ポイント
17位：カロリーナ・ムホバ（Karolina Muchova、チェコ）/2423ポイント
18位：ビクトリア・アザレンカ（Victoria Azarenka）/2235ポイント
19位：ベアトリース・ハダード・マイア（Beatriz Haddad Maia、ブラジル）/2220ポイント
20位：エレナ・オスタペンコ（Jelena Ostapenko、ラトビア）/2160ポイント
(c)AFP