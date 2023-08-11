ラグビーW杯、豪代表メンバー発表 フーパーとクーパー落選
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【8月11日 AFP】ラグビーW杯フランス大会（Rugby World Cup 2023）に臨むオーストラリア代表メンバー33人が10日に発表され、FLマイケル・フーパー（Michael Hooper）、SOクエイド・クーパー（Quade Cooper）、CTBレン・イキタウ（Len Ikitau）がまさかの落選となった。
代表0キャップのSHアイザック・ファインズ・レレイワサ（Issak Fines-Leleiwasa）、FBマックス・ジョーゲンソン（Max Jorgensen）、PRブレーク・ショップ（Blake Schoupp）の3人が選出された他、W杯経験者は計8人と若手中心の陣容となった。主将はLOウィル・スケルトン（Will Skelton）が務める。
フーパーは代表通算125キャップ中69試合でキャプテンを務め、主将としてオーストラリア代表最多出場を誇る。今年に入ってふくらはぎを痛め、直近3試合は欠場していたが、W杯には出場したい意向だと伝えられていた。
フランス大会に臨むオーストラリアのメンバーは以下の通り。
■フォワード
アンガス・ベル（Angus Bell）
ジェームズ・スリッパー（James Slipper）
ブレーク・ショップ
タニエラ・トゥポウ（Taniela Tupou）
ポネ・ファアマウシリ（Pone Fa'amausili）
ゼイン・ノンゴー（Zane Nonggorr）
デビッド・ポレッキ（David Porecki）
ジョーダン・ウエレセ（Jordan Uelese）
マット・フェズラー（Matt Faessler）
リッチー・アーノルド（Richie Arnold）
ニック・フロスト（Nick Frost）
ウィル・スケルトン
マット・フィリップ（Matt Philip）
トム・フーパー（Tom Hooper）
ロブ・レオタ（Rob Leota）
フレイザー・マクレイト（Fraser McReight）
ロブ・バレティーニ（Rob Valetini）
ランギ・グリーソン（Langi Gleeson）
■バックス
タテ・マクダーモット（Tate McDermott）
ニック・ホワイト（Nic White）
アイザック・ファインズ・レレイワサ
カーター・ゴードン（Carter Gordon）
マーク・ナワンガニタワシ（Mark Nawaqanitawase）
スリアシ・ブニバル（Suliasi Vunivalu）
マリカ・コロインベテ（Marika Koroibete）
アンドリュー・ケラウェイ（Andrew Kellaway）
マックス・ジョーゲンソン
サム・ケレヴィ（Samu Kerevi）
アイザイア・パレシ（Izaia Perese）
ララカイ・フォケティ（Lalakai Foketi）
ジョーダン・ペタイア（Jordan Petaia）
ベン・ドナルドソン（Ben Donaldson）
ジョシュ・ケメニー（Josh Kemeny）
(c)AFP