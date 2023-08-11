【8月11日 AFP】ラグビーW杯フランス大会（Rugby World Cup 2023）に臨むオーストラリア代表メンバー33人が10日に発表され、FLマイケル・フーパー（Michael Hooper）、SOクエイド・クーパー（Quade Cooper）、CTBレン・イキタウ（Len Ikitau）がまさかの落選となった。

　代表0キャップのSHアイザック・ファインズ・レレイワサ（Issak Fines-Leleiwasa）、FBマックス・ジョーゲンソン（Max Jorgensen）、PRブレーク・ショップ（Blake Schoupp）の3人が選出された他、W杯経験者は計8人と若手中心の陣容となった。主将はLOウィル・スケルトン（Will Skelton）が務める。

　フーパーは代表通算125キャップ中69試合でキャプテンを務め、主将としてオーストラリア代表最多出場を誇る。今年に入ってふくらはぎを痛め、直近3試合は欠場していたが、W杯には出場したい意向だと伝えられていた。

　フランス大会に臨むオーストラリアのメンバーは以下の通り。

■フォワード

アンガス・ベル（Angus Bell
ジェームズ・スリッパー（James Slipper
ブレーク・ショップ
タニエラ・トゥポウ（Taniela Tupou
ポネ・ファアマウシリ（Pone Fa'amausili
ゼイン・ノンゴー（Zane Nonggorr
デビッド・ポレッキ（David Porecki
ジョーダン・ウエレセ（Jordan Uelese
マット・フェズラー（Matt Faessler
リッチー・アーノルド（Richie Arnold
ニック・フロスト（Nick Frost
ウィル・スケルトン
マット・フィリップ（Matt Philip
トム・フーパー（Tom Hooper
ロブ・レオタ（Rob Leota
フレイザー・マクレイト（Fraser McReight
ロブ・バレティーニ（Rob Valetini
ランギ・グリーソン（Langi Gleeson

■バックス

タテ・マクダーモット（Tate McDermott
ニック・ホワイト（Nic White
アイザック・ファインズ・レレイワサ
カーター・ゴードン（Carter Gordon
マーク・ナワンガニタワシ（Mark Nawaqanitawase
スリアシ・ブニバル（Suliasi Vunivalu
マリカ・コロインベテ（Marika Koroibete
アンドリュー・ケラウェイ（Andrew Kellaway
マックス・ジョーゲンソン
サム・ケレヴィ（Samu Kerevi
アイザイア・パレシ（Izaia Perese
ララカイ・フォケティ（Lalakai Foketi
ジョーダン・ペタイア（Jordan Petaia
ベン・ドナルドソン（Ben Donaldson
ジョシュ・ケメニー（Josh Kemeny

(c)AFP