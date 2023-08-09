【8月9日 AFP】ラグビー南アフリカ代表は8日、W杯フランス大会（Rugby World Cup 2023）に向けた代表メンバー33人を発表し、ハンドレ・ポラード（Handre Pollard）が負傷により落選した。

　主力では、ふくらはぎを負傷したポラードに加え、膝をけがしたルカニョ・アム（Lukhanyo Am）と胸に疾患のあるルード・デヤハー（Lood de Jager）もメンバー外となった。しかしながらこの3選手は、メンバーの負傷や病気に備え、バックアップメンバーとして待機することになる。

　一方で、前回王者のスプリングボクス（Springboks、南アフリカ代表の愛称）にとっては、膝の負傷から回復した主将シヤ・コリシ（Siya Kolisi）のメンバー入りは朗報となった。

　プールBに入った南アフリカは、9月10日にスコットランドとの初戦を迎え、その後ルーマニア、アイルランド、トンガと対戦する。

　フランス大会に臨む南アフリカのメンバーは以下の通り。

■フォワード

ヴィンセント・コッホ（Vincent Koch
オックス・ヌチェ（Ox Nche
スティーブン・キツホフ（Steven Kitshoff
フランス・マルヘルベ（Frans Malherbe
トレバー・ニャカネ（Trevor Nyakane
マルコム・マルクス（Malcolm Marx
ボンギ・ムボナンビ（Bongi Mbonambi
ジーン・クライン（Jean Kleyn
RG・スナイマン（RG Snyman
エベン・エツベス（Eben Etzebeth
マービン・オリ（Marvin Orie
シヤ・コリシ
クワッガ・スミス（Kwagga Smith
マルコ・ファンスターデン（Marco van Staden
ピーター・ステフ・デュトイ（Pieter-Steph Du Toit
ドウェイン・フェルミューレン（Duane Vermeulen
ジャスパー・ウィーゼ（Jasper Wiese
デオン・フーリー（Deon Fourie
フランコ・モスタート（Franco Mostert

■バックス

ジェイデン・ヘンドリクス（Jaden Hendrikse
グラント・ウィリアムス（Grant Williams
ファフ・デクラーク（Faf de Klerk
コブス・レイナック（Cobus Reinach
マニー・リボック（Manie Libbok
カートリー・アレンドセ（Kurt-Lee Arendse
ケイナン・ムーディー（Canan Moodie
チェスリン・コルビ（Cheslin Kolbe
マカゾレ・マピンピ（Makazole Mapimpi
ダミアン・デ・アレンデ（Damian de Allende
アンドレ・エスターハイゼン（Andre Esterhuizen
ジェシー・クリエル（Jesse Kriel
ウィリー・レ・ルー（Willie Le Roux
ダミアン・ウィレムス（Damian Willemse

(c)AFP