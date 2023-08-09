ラグビーW杯南ア代表メンバー発表 負傷のポラード外れる
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【8月9日 AFP】ラグビー南アフリカ代表は8日、W杯フランス大会（Rugby World Cup 2023）に向けた代表メンバー33人を発表し、ハンドレ・ポラード（Handre Pollard）が負傷により落選した。
主力では、ふくらはぎを負傷したポラードに加え、膝をけがしたルカニョ・アム（Lukhanyo Am）と胸に疾患のあるルード・デヤハー（Lood de Jager）もメンバー外となった。しかしながらこの3選手は、メンバーの負傷や病気に備え、バックアップメンバーとして待機することになる。
一方で、前回王者のスプリングボクス（Springboks、南アフリカ代表の愛称）にとっては、膝の負傷から回復した主将シヤ・コリシ（Siya Kolisi）のメンバー入りは朗報となった。
プールBに入った南アフリカは、9月10日にスコットランドとの初戦を迎え、その後ルーマニア、アイルランド、トンガと対戦する。
フランス大会に臨む南アフリカのメンバーは以下の通り。
■フォワード
ヴィンセント・コッホ（Vincent Koch）
オックス・ヌチェ（Ox Nche）
スティーブン・キツホフ（Steven Kitshoff）
フランス・マルヘルベ（Frans Malherbe）
トレバー・ニャカネ（Trevor Nyakane）
マルコム・マルクス（Malcolm Marx）
ボンギ・ムボナンビ（Bongi Mbonambi）
ジーン・クライン（Jean Kleyn）
RG・スナイマン（RG Snyman）
エベン・エツベス（Eben Etzebeth）
マービン・オリ（Marvin Orie）
シヤ・コリシ
クワッガ・スミス（Kwagga Smith）
マルコ・ファンスターデン（Marco van Staden）
ピーター・ステフ・デュトイ（Pieter-Steph Du Toit）
ドウェイン・フェルミューレン（Duane Vermeulen）
ジャスパー・ウィーゼ（Jasper Wiese）
デオン・フーリー（Deon Fourie）
フランコ・モスタート（Franco Mostert）
■バックス
ジェイデン・ヘンドリクス（Jaden Hendrikse）
グラント・ウィリアムス（Grant Williams）
ファフ・デクラーク（Faf de Klerk）
コブス・レイナック（Cobus Reinach）
マニー・リボック（Manie Libbok）
カートリー・アレンドセ（Kurt-Lee Arendse）
ケイナン・ムーディー（Canan Moodie）
チェスリン・コルビ（Cheslin Kolbe）
マカゾレ・マピンピ（Makazole Mapimpi）
ダミアン・デ・アレンデ（Damian de Allende）
アンドレ・エスターハイゼン（Andre Esterhuizen）
ジェシー・クリエル（Jesse Kriel）
ウィリー・レ・ルー（Willie Le Roux）
ダミアン・ウィレムス（Damian Willemse）
(c)AFP