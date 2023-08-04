ラグビー日本代表、フィジー戦へ前日練習 W杯前の国内最終戦
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【8月4日 AFP】ラグビー日本代表は4日、フィジーとのテストマッチを翌日に控え、東京・秩父宮ラグビー場（Chichibunomiya Rugby Stadium）で練習を行った。
フィジー戦はW杯フランス大会（Rugby World Cup 2023）前に国内で行われる最後の試合となる。
フィジーとのテストマッチに向けた登録メンバーは以下の通り。
先発メンバー：稲垣啓太（Keita Inagaki）、坂手淳史（Atsushi Sakate）、ヴァルアサエリ愛（Asaeli Ai Valu）、ジェームス・ムーア（James Moore）、アマト・ファカタヴァ（Amato Fakatava）、ジャック・コーネルセン（Jack Cornelsen）、ピーター・ラブスカフニ（Pieter Labuschagne）、姫野和樹（Kazuki Himeno）、齋藤直人（Naoto Saito）、松田力也（Rikiya Matsuda）、ジョネ・ナイカブラ（Jone Naikabula）、長田智希（Tomoki Osada）、ディラン・ライリー（Dylan Riley）、セミシ・マシレワ（Semisi Masirewa）、松島幸太朗（Kotaro Matsushima）
リザーブメンバー：堀江翔太（Shota Horie）、クレイグ・ミラー（Craig Millar）、具智元（Jiwon Gu）、下川甲嗣（Kanji Shimokawa）、ベン・ガンター（Ben Gunter）、流大（Yutaka Nagare）、李承信（Lee Seung-sin）、中村亮土（Ryoto Nakamura）
(c)AFP