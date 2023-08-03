綿貫がオジェ・アリアシム破る金星 シティOP3回戦へ
発信地：ワシントンD.C./米国
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【8月3日 AFP】テニス、シティ・オープン（Mubadala Citi DC Open 2023）は2日、男子シングルス2回戦が行われ、世界ランキング99位の綿貫陽介（Yosuke Watanuki）は7-6（12-10）、7-6 （7-3）で大会第3シードのフェリックス・オジェ・アリアシム（Felix Auger-Aliassime、カナダ）から金星を挙げ、3回戦に進出した。
オジェ・アリアシムは現在世界12位で、綿貫がこれまでに倒した最高ランクの選手となった。
島袋将（Sho Shimabukuro）はウィンブルドン選手権（The Championships Wimbledon 2023）ベスト8で第11シードのクリストファー・ユーバンクス（Christopher Eubanks、米国）に3-6、4-6で敗れた。
四大大会（グランドスラム）通算3勝を誇る第15シードのアンディ・マレー（Andy Murray、英国）はブランドン・ナカシマ（Brandon Nakashima、米国）を7-6（7-5）、6-4で退け、ステファノス・チチパス（Stefanos Tsitsipas、ギリシャ）に惜しくも敗れたウィンブルドン2回戦以来の実戦を勝利で飾った。(c)AFP