渡辺/東野ペアが混合複で優勝 ジャパンOP
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【7月31日 AFP】バドミントン、ジャパン・オープン（DAIHATSU Japan Open 2023）は30日、各種目決勝が行われ、混合ダブルスでは大会第3シードの渡辺勇大（Yuta Watanabe）/東野有紗（Arisa Higashino）組が17‐21、21-16、21‐15で第2シードのタイのデチャポル・プアブラナクロー（Dechapol Puavaranukroh）/サプシリー・タエラッタナチャイ（Sapsiree Taerattanachai）組を下し、優勝を飾った。
男子ダブルスでは、第5シードの保木卓朗（Takuro Hoki）/小林優吾（Yugo Kobayashi）組が19‐21、13‐21で台湾の王齊麟（Wang Chi-Lin）/李洋（Lee Yang）組に敗れ、準優勝となった。
女子シングルスでは、第2シードの安洗塋（An Se-young、アン・セヨン、韓国）が21-15、21-11で第5シードの何冰嬌（He Bingjiao、ヘ・ビンジャオ、中国）を退けて優勝。この結果により安は、今大会準々決勝で敗退した山口茜（Akane Yamaguchi）を抜いて、世界ランク1位に浮上することが決まった。
一方、男子シングルスでは第1シードのヴィクター・アクセルセン（Viktor Axelsen、デンマーク）が21-7、21-18で第5シードのジョナタン・クリスティー（Jonatan Christie、インドネシア）を退けて優勝を果たした。
女子ダブルスでは第4シードの韓国の金昭英（Kim So-Yeong、キム・ソヨン）/孔熙容（Kong Hee-Yong、コン・ヒヨン）組が優勝を飾っている。(c)AFP