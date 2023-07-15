中国のAI産業が急発展 中核産業規模5千億元に
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【7月15日 Xinhua News】「2023世界人工知能大会（WAIC）」がこのほど中国上海市で開催され、中国の人工知能（AI）産業は勢いよく発展し、中核産業の規模が5千億元（1元＝約19円）に上り、企業数が4300社を超え、革新的な成果が続々と誕生したことが発表された。
工業・情報化部の徐暁蘭（Xu Xiaolan）副部長は開幕式で、中国はAIインフラの整備を加速させ、世界2位の計算力規模を形成しているとし、東部地域のデータを西部地域で演算処理する国家プロジェクト「東数西算」などの重点プロジェクトが加速度的に進み、第5世代移動通信システム（5G）基地局が280万カ所を超え、2500カ所以上のデジタル工場とスマート工場が完成していると語った。スマート化により、研究開発サイクルが20・7％短縮され、生産効率が34・8％向上し、不良率が約27・4％低下し、二酸化炭素（CO2）排出量が約21・2％減少したという。
WAICの上海での開催は6年連続。国内外の学者や企業家、国際機関代表など1400人余りが参加した。
上海市政府が国家発展改革委員会、工業・情報化部、科学技術部、国家インターネット情報弁公室、科学院、工程院、科学技術協会などと共催した。(c)Xinhua News/AFPBB News