【7月12日 Xinhua News】中国福建省（Fujian）の武夷山国家公園科学研究観測センターはこのほど、園内で実施した生物資源基礎調査でオドリバエ科黄隠肩舞虻属（Elaphropez、舞虻＝オドリバエ）の新種5種を発見したと発表した。5種は短突黄隠肩舞虻（Elaphropeza brevidigitata sp．nov．，）、合斑黄隠肩舞虻（Elaphropeza conjunctiva sp．nov．，）、九曲渓黄隠肩舞虻（Elaphropeza jiuquxiana sp．nov．，）、方突黄隠肩舞虻（Elaphropeza quadrata sp．nov．，）、武夷山黄隠肩舞虻（Elaphropeza wuyishana sp．nov．，）。

研究者は2021年4月から7月にかけ、武夷山国家公園の展望台や小南丁坑などに設けたマレーズトラップ（昆虫採集用のトラップ）と九曲渓のほとりから大量の昆虫サンプルを採集。立体鏡や顕微鏡による成虫サンプルの観察など形態分類学的手法に基づき新種と確認した。研究成果は学術誌「昆虫分類学報（Entomotaxonomia）」に掲載された。(c)Xinhua News/AFPBB News