ジェラード氏もサウジへ アル・イテファクの監督就任
発信地：リヤド/サウジアラビア
このニュースをシェア
【7月4日 AFP】サッカーサウジアラビア1部リーグのアル・イテファク（Al Ettifaq）は3日、スティーブン・ジェラード（Steven Gerrard）氏（43）の監督就任を発表した。
ジェラード氏は現役時代、イングランド・プレミアリーグのリバプール（Liverpool FC）で主将として活躍し、引退後は、監督として20-21シーズンにスコットランド1部のグラスゴー・レンジャーズ（Glasgow Rangers）を10年ぶりのリーグ優勝に導いた。だが、昨年10月にプレミアのアストン・ビラ（Aston Villa）の指揮官を解任され、その後は無所属だった。
アル・イテファクは昨季、16チーム中7位でリーグ戦を終えた。
政府系ファンドが支援するサウジリーグは、莫大（ばくだい）な報酬を武器に欧州主要リーグから大物選手を集めている。同日にはクロアチア代表のマルセロ・ブロゾビッチ（Marcelo Brozovic）が、イタリア・セリエAのインテル（Inter Milan）からクリスティアーノ・ロナウド（Cristiano Ronaldo）も所属するアル・ナスル（Al Nassr）に移籍した。
監督では、元トッテナム・ホットスパー（Tottenham Hotspur）のヌーノ・エスピリト・サント（Nuno Espirito Santo）氏や元ベンフィカ（Benfica）のジョルジュ・ジェズス（Jorge Jesus）氏がサウジアラビアに移っている。(c)AFP